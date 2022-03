Disney+ prévoit une offre moins chère mais avec des pubs dès 2023

Une nouvelle offre pour la plateforme de Mickey, qui veut proposer de l’AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) à travers le globe dès l’année prochaine.

Après un premier tour d’essai aux États-Unis, Disney veut proposer une offre basée sur la publicité pour sa plateforme devenue majeure de le milieu audiovisuel. Si aucun prix n’est encore annoncé, la version AVOD sera cependant proposée à un prix plus bas que sa version sans publicité.

Aucune date précise non plus pour le lancement, mais la firme aux grandes oreilles prévoit cependant un lancement aux USA à la fin de cette année, avec l’intention de s’étendre à l’international en 2023.

Une manière pour la firme d’atteindre ses ambitions de 230 à 260 millions d’abonnés d’ici fin 2024. “Étendre l’accès à Disney Plus à un public plus large à un prix inférieur est une victoire pour tout le monde – consommateurs, annonceurs et nos conteurs“, a déclaré Kareem Daniel, président de Disney Media and Entertainment Distribution, dans un communiqué.

Il reste à voir si la mise en place de cette offre touchera également la France. A l’heure actuelle, Disney+ a signé un contrat avec Canal+ en faisant le distributeur exclusif de la plateforme. La plateforme est disponible à l’heure actuelle sur toutes les Freebox à l’exception de la Freebox Révolution.

Source : Variety