Bouygues Télécom : forfait série spéciale 100 Go à prix cassé

Bouygues Telecom propose des forfaits mobiles sans engagement sous la forme de séries spéciales. Ils se caractérisent par des enveloppes data mobile généreuses.

Jusqu’au 8 mars prochain, B&You propose une série spéciale offrant 100 Go et sans engagement. Côté prix, celui-ci vous sera facturé 9,99 euros par mois. Une offre sympathique pour cette quantité de data. Voici le forfait en détail :

Forfait Série Spéciale B&YOU 100Go avec appels et SMS/MMS illimités en France Métropolitaine. Concernant vos éventuels déplacements en Europe, ce forfait offre les appels et SMS/MMS en illimités vers et depuis l’Europe et les DOM ainsi que 20 Go d’internet.

Pour finir, la carte SIM triple découpe sera facturée 10 euros à la commande comme à l’accoutumée.