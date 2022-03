Canal+ annonce le Dolby Atmos et le HDR sur Netflix sur son décodeur

Une bonne nouvelle pour les abonnés équipés du Décodeur Canal+ fans de belles images.

La très haute résolution et une compatibilité pour ceux voulant s’immerger pleinement dans leurs films ou séries. Canal+ annonce une nouvelle mise à jour de son décodeur à venir apportant du changement pour l’image et le son sur Netflix.

Dans cette nouvelle version estampillée MW : 32.10.25.18 et Webapp : 4.134.6, Canal+ annonce ainsi le support du Dolby Atmos et le HDFR sur Netflix. Pour en profiter, il faudra bien sûr posséder des équipements compatibles, tant au niveau de l’image que de l’audio.

La mise à jour viendra également corriger des problèmes concernant notamment la non conservation des réglages de langue et sous-titres après un zapping ou encore un bug empêchant de sortir de veille le décodeur via les boutons en façade lorsque le téléviseur est allumé. L’écart de volume sonore entre les chaînes stéréo et Dolby sont également résolus et les soucis touchant la fonction recherche seront bientôt de l’histoire ancienne.

Le déploiement commencera le 17 mars,, de manière progressive. Il faudra peut être patienter quelques jours mais Canal+ annonce une disponibilité pour tous les décodeurs à la fin du mois.

Source : AlloForfait