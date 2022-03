Samsung : 10 000 applications seraient limitées sur les smartphones Galaxy par une application d’usine

L’application Game Optimizing Service de Samsung, présente d’office sur les smartphones de la gamme Galaxy, restreindrait les performances de 10 000 applications sur ces appareils. Certains autres programmes du géant installés sur les terminaux sont également touchés par ces limitations.

Comme son nom l’indique, le Game Optimizing Service (GOS) de Samsung a pour but d’optimiser les jeux vidéo sur smartphones. Cependant, l’application native de Samsung, qui n’est pas désactivable, interagit avec d’autres programmes présents sur les appareils et limite les performances de certains programmes.

Ainsi, Instagram, Netflix, TikTok, et Microsoft Office, font partie des 10 000 applications dont le Game Optimizing Service freine les performances. Il restreindrait même d’autres applications de Samsung comme le Secure Folder, Samsung Pay, Samsung Pass et même Samsung Cloud.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps… pic.twitter.com/U58AreZZoo

— 한가련 (@GaryeonHan) March 2, 2022