Le nouvel iPhone SE débarque en précommande chez Free Mobile

A peine présenté, le nouvel iPhone SE troisième génération d’Apple fait son entrée dans la boutique de Free Mobile en précommande.

Il était attendu par certains, le voilà. S’il conserve l’apparence de l’iPhone 8, le nouvel iPhone SE embarque la puce A15 Bionic de l’iPhone 13, ainsi que la 5G. Il se veut aussi toujours abordable comparé à ses grand frères. Concernant son écran, pas de nouveauté, il faudra faire avec un Rétina HD de 4,7 pouces et le bouton Touch ID , comme pour son prédécesseur. Côté photo, pas de grande révolution, l’appareil aborde toujours un seul objectif. Mais grâce à la puce nouvelle génération et au software photo, le rendu des clichés sera tout de même plus qualitatif.

Afin de s’offrir le dernier iPhone SE 2022, il faudra débourser au comptant 529€ pour la version 64 Go et respectivement 579€ et 699€ pour les versions 128 Go et 256 Go. Chez Free Mobile, la solution Free Flex est aussi proposée. Il faudra alors compter 69€ à la commande puis 15,99€/mois pendant 24 mois pour la version 64 Go avec la possibilité d’activer l’option d’achat à tout moment.

En version 128 Go, l’abonné devra débourser 89€ à la commande et 16,99€/mois pendant 2 ans.Pour ceux qui souhaite en plus de stockage soit 256 Go, la formule Free Flex passe 119€ à la commande puis 19,99€/mois pendant 2 ans.

Les premières livraisons auront lieu à partir du 18 mars. Trois coloris sont proposés, noir (midnight), starlight et (product) Red.