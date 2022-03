Free rend déjà disponible pour tous une nouvelle version de Freebox Connect, et sa fonction de verrouillage

Vous pouvez désormais créer un code d’accès sur Freebox Connect.

Après avoir lancé coup sur coup le 28 février une nouvelle version bêta de Freebox Connect sur iOS et Android, Free ne perd pas de temps et déploie actuellement de manière progressive une mise à jour grand public sur les deux OS de son application pour gérer facilement votre réseau WiFi.

Estampillée 1.8 sur iOS et 1.7.1 sur Android, cette nouvelle mouture intègre une nouvelle fonctionnalité baptisée “Verrouillage” disponible dans “Plus”, laquelle vous permet de restreindre l’accès à l’application et empêcher toute personne indésirable ou vos ados de modifier les paramètres de l’app et de désactiver par exemple leurs pauses internet. Le verrouillage se fait au choix via un code ou grâce aux informations biométriques reconnues par votre smartphone.

Autre amélioration, les pauses appliquées durant les vacances scolaires ont été clarifiées. Côté player, un bug apparaissant à l’ouverture de la vue “Autres informations” a été corrigé sur iOS. Et sur Android, un soucis très gênant empêchant de trouver la Freebox sur le réseau WiFi a été fixé.

Pour rappel , Freebox Connect permet notamment de déterminer les plages horaires durant lesquelles vous souhaitez que votre Wi-Fi soit désactivé. Mais aussi d’activer des restrictions et de choisir quels appareils peuvent se connecter ou non au réseau WiFi.

