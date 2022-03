Iliad en soutien des Ukrainiens en Pologne et en Italie avec plusieurs initiatives

Le 6e groupe de télécommunications en Europe soutient les citoyens ukrainiens avec les appels et SMS illimités en France, en Italie mais aussi Pologne où des initiatives supplémentaires sont menées.

L’ensemble du groupe Iliad fait preuve de solidarité et de soutien envers les citoyens ukrainiens en offrant à ses abonnés en Europe les appels et SMS illimités vers l’Ukraine. Au-delà de la France, les frais engendrés par les communications émises vers les numéros des réseaux ukrainiens Kyivstar, Vodafone et lifecell ont été supprimés temporairement, que ce soit en Italie pour les abonnés d’Iliad et en Pologne pour les clients de Play, racheté en 2020 par la maison-mère de Free.

“Grâce à cela, chacun pourra appeler parents et amis pour s’informer de la situation actuelle ou organiser un transport vers d’autres pays, dont la Pologne”, a indiqué hier l’opérateur polonais. Play annonce également prolonger de 100 jours la validité des comptes des étrangers actifs pour leur permettre de rester en contact avec leurs proches sans avoir à recharger leur numéro.

Son offre de roaming data évolue également en Ukraine pour tous ses forfaits, les données utilisées sont désormais facturées au même tarif que dans l’Union européenne, c’est-à-dire 14,36 PLN / 1 Go. Le changement s’applique à toutes les offres de Play. Et les initiatives ne s’arrêtent pas là. Comme Orange, l’opérateur distribue des cartes prépayées dans les zones frontalières. Côté TV, Play inclut en outre la chaîne Ukraine 24 pour tous ses clients afin de faciliter l’accès à des informations actualisées. “Nous réalisons à quel point il est important pour les citoyens ukrainiens de suivre la situation actuelle dans leur langue maternelle”, précise t-il.