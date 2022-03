Fibre : démarchage et fausses promesses, les tactiques des opérateurs pour vous y faire passer

Faire passer ses abonnés à la fibre est un enjeu pour les opérateurs, mais certains démarchages vont trop loin.

Beaucoup de Français attendent encore d’être éligible à la fibre optique et certains déjà éligibles peuvent vouloir patienter pour trouver l’offre qui leur convient le mieux. Manquant de patience, certains opérateurs n’hésitent pas à recourir à des arguments à la limite du fallacieux pour pousser l’abonné à basculer immédiatement.

C’est en tout cas l’observation faite par la Société Coopérative d’Aménagement Numérique Icaunaise (SCANI), opérateur coopératif local, qui a compilé un florilège de phrases-types plus ou moins valables que vous pourrez entendre si vous échangez avec un opérateur venant vous démarcher. Entre technique commerciales et parfois manipulation de la vérité, le consommateur doit rester vigilant.

Si certains arguments peuvent s’avérer logiques, comme la durée limitée d’une offre spéciale qui vous est proposée par téléphone, les démarcheurs peuvent parfois utiliser des phrases tournées pour vous faire ressentir l’urgence de passer à la fibre optique. Par exemple, certains peuvent vous expliquer que l’opérateur qu’ils représentent a “une exclusivité” dans votre secteur, vous indiquant que vous ne pouvez pas opter pour un de ses concurrents. Ici, la phrase est ambigüe : il est possible qu’un seul opérateur propose la fibre dans votre zone actuellement, donnant une impression d’exclusivité, poussant le consommateur à opter pour son offre. Cependant, explique la SCANI : “la loi impose que tous ces réseaux (publiques et privés; NDLR) soient ouverts à tous les opérateurs déclarés. Il n’y a donc aucune exclusivité possible“. En effet, si à l’heure actuelle, votre interlocuteur est seul présent, rien ne dit que dans quelques mois voire même semaines, un concurrent ne viendra pas proposer ses offres chez vous. Rien ne sert de courir chez le premier venu si l’offre en vous convient pas et que l’accès à la fibre ne relève pas d’un caractère urgent chez vous.

La menace de louper le coche ou de tout perdre

D’autres n’hésitent pas à faire planer une menace de manquer l’occasion d’accéder à la fibre, explique l’opérateur, avec des phrases telles que “si vous ne vous abonnez pas à la fibre maintenant, après il sera trop tard“. Non seulement l’accès à la fibre optique n’a pas un caractère éphémère : le câble tiré sera toujours là demain, mais même si d’autres logements s’abonnaient avant vous, le réseau fibre prévoit une marge de 10 à 30% supplémentaire de fibre pour raccorder l’ensemble des habitations d’un secteur.

D’autres mettent en avant la fin du réseau cuivre pour vous faire passer à la fibre, appuyant toujours sur le caractère urgent. Si ce dernier est bien prévu, le plan ne démarrera réellement l’extinction du réseau portant l’ADSL que d’ici 2026, avec une fin totale prévue pour 2030. De plus, les abonnés concernés seront systématiquement avertis avant, justement pour éviter de se retrouver sans connexion.

Les entreprises ne sont pas épargnées, explique la SCANI. Peu importe leur taille, certains ont entendu des arguments tels que « maintenant tout passe sur IP, il faut changer votre téléphonie et tout un tas d’autres vieilles choses chez vous, sinon, tout va s’arrêter du jour au lendemain sans prévenir ». Encore une fois, l’urgence invoquée est fausse : certes le matériel devra à terme être remplacé, mais vous pouvez très bien vous pencher sur le dossier sereinement et planifier la transition sans avoir à vous presser.

Paroles, paroles et paroles…

… Que les opérateurs sèment au vent. La fibre affective en communication commerciale, cela marche et les démarcheurs ne s’y trompent pas. La SCANI évoque notamment la situation où certains mettent en avant la légitimité d’Orange, en tant qu’ex-France Télécom et “représentant de l’état“. Or, depuis 2004, la transition vers le privé a été actée et en 2019, l’État Français ne possède qu’environ 23% de l’entreprise. Si il peut être compréhensible de faire confiance à un opérateur, il est bon de rappeler qu’une entreprise privée reste motivée par la volonté d’être à minima rentable. Prudence reste donc de mise.

Méfiez vous également des belles promesses concernant les capacités de la fibre optique. On peut vous faire miroiter une meilleure connexion résolvant tous vos problèmes, mais cette connexion reste avant tout un outil et la bonne expérience utilisateur est soumise à d’autres facteurs. Si vos murs de maison sont trop épais et que votre server a une portée faible, votre WiFi ne s’améliorera pas magiquement grâce à la fibre, de même si votre ordinateur rame, Google Chrome n’ira pas plus vite. Pesez le pour et le contre, jugez bien d’où viennent vos potentiels problèmes que vous attribuez à la connexion mais qui pourraient avoir une toute autre cause. Comme la SCANI l’explique : ” Si vous avez du matériel récent et une couverture wifi qui va bien chez vous mais que le réseau rame, la fibre est probablement une très bonne idée. Si ce que vous avez et que vous faites sur internet vous va bien aujourd’hui, pas de grande raison de vous lancer dedans.“