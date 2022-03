Le service “Relais Téléphonique” de Free se met à jour

Si les abonnés malentendants d’Orange, SFR et Bouygues disposent de Rogervoice, Free propose à certains de ses clients son propre service “Relais Téléphonique”. Ce dernier reçoit une mise à jour sur Android.

Passer des appels en langue des signes, c’est possible avec l’application “Relais téléphonique Free”. Lancé par l’assistance Free en octobre 2018, ce service d’appel en visioconférence est dédié aux personnes en situation de handicap (malentendants, sourds, sourdaveugles…). Inclus pour tous les abonnés au forfait Mobile Free à 19.99€, mais aussi Freebox Revolution (avec ou sans TV by CANAL Panorama, hors offres promotionnelles), ce service comprend 3 heures de communication mensuelle incluse (appels entrants et sortants, hors numéros cours et spéciaux en France métropolitaine, dans le cadre d’un usage personnel), aux horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 21h00, le samedi de 8h30 à 13h00, hors jours fériés.

Disponible sur iOS et Android, l’application a reçu récemment une nouvelle mise à jour 1.2.8 sur l’OS de Google. Les développeurs annoncent plusieurs corrections liée à Android 11. Des problèmes provoqués par l’utilisation de l’application en 5G ont également été fixés.