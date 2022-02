L’UE interdit de diffusion les “organes de propagande” russes : plusieurs chaînes vont ainsi disparaitre de la Freebox

Les chaînes russes RT France et ses déclinaisons ne pourront plus diffuser en Europe et donc sur la Freebox.

Nous vous rapportions la semaine dernière que des sénateurs avaient demandé l’arrêt de la chaîne RT France (Russia Today) suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Une chaîne, financée directement par le Kremlin, qui est qualifiée par le chef de l’Eta lui-même “d’organe de propagande” à la solde du pouvoir russe.

Mais il n’y aura même pas besoin d’attendre un vote en France puisque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. a annoncé dimanche, dans le cadre des rétorsions contre la Russie : “Nous allons interdire dans l’UE la machine médiatique du Kremlin. Les médias d’État Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre Union. Nous développons donc des outils pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe.”

Outre le site Sputnik, ce sont donc toutes les versions de Russia Today qui vont être interdites en Europe. Cela concerne bien sûr RT France diffusée sur la Freebox, dans le bouquet Canal+ et sur Molotov, mais également les autres déclinaisons linguistiques. Ce sont ainsi 4 chaînes qui vont prochainement disparaitre de la Freebox :

Canal 362 : Russia Today France

Canal 362 : 695 Russia Todey Anglais

Canal 362 : 695 Russia Todey Espagnol

Canal 362 : 695 Russia Todey Arabe