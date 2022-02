Free et Canal+ offrent un nouveau contenu directement sur la Freebox

Abonnés Freebox sauf Pop, profitez sur l’Aktu Free d’une rétrospective sportive offerte en partenariat avec Canal+.

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui d’un nouveau contenu audiovisuel. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox sauf Pop, et gratuitement, d’un programme de CANAL+ qui vous permet de revivre en images tous les plus grands moments de la saison 2021 de Moto GP. Pour rappel, les courses, qualifications et essais des Grands Prix de Moto sont retransmis sur Canal+ et Canal+ Sport.

Pour regarder cette vidéo, rendez-vous sur votre Freebox dans la rubrique “Aktu Free”, et cliquez sur “OFFERT : Moto GP Rétro 2021” ;