Smartphones : Samsung dévoile son haut de gamme, OnePlus affûte son nouveau killer en milieu de gamme

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : les nouveaux Galaxy S22 et Samsung et le Nord CE 2 5G de OnePlus.

Cette semaine, Samsung a fini par lever le voile sur ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra, d’ailleurs disponibles en précommande chez Free Mobile. Le ticket d’entrée est fixé à 859 euros pour le Galaxy S22 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Côté caractéristiques, les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra s’équipent du chipset Exynos 2200 (processeur octa-core jusqu’à 2,8 GHz et compatibilité réseau 5G), proposent un écran AMOLED 120 Hz avec une diagonale comprise entre 6,1 et 6,8 pouces, sont certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ ont droit à un triple capteur photo 50/12/10 Mégapixels au dos et à un capteur 10 Mégapixels à l’avant, tandis que le Galaxy S22 Ultra profite d’un quadruple capteur 108/12/10/10 Mégapixels au dos et d’une caméra frontale 40 Mégapixels. Le Galaxy S22 embarque une batterie 3 700 mAh rechargeable en 25 Watts et les Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra des batteries 4 500 et 5 000 mAh avec une charge rapide 45 Watts. Une charge sans-fil 15 Watts est également disponible. Enfin, le modèle Ultra profite d’une compatibilité avec le stylet S-Pen et d’un stockage allant jusqu’à 1 To, quand les autres vont jusqu’à 256 Go.



De son côté, OnePlus tease un nouveau smartphone. La marque chinoise donne en effet rendez-vous le 17 février, soit jeudi prochain, pour découvrir un OnePlus Nord CE 5G, son “tueur de milieu de gamme de deuxième génération”. On sait d’ailleurs déjà qu’il propose la charge filaire rapide en 65 Watts. Les visuels partagés par la firme révèlent aussi la présence de la connectique mini-jack. Le choix d’un SoC MediaTek Dimensity 900 a par ailleurs été confirmé.