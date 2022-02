Apple va transformer ses iPhone en terminaux de paiement sans contact avec « Tap to Pay »

Apple lance la nouvelle fonction « Tap to Pay » afin de concurrencer Block et de faciliter les paiements sans contact. Les commerçants pourront ainsi accepter les paiements sans contact à l’aide d’un simple iPhone.

Apple se lance dans les paiements sans contact sur mobile. En effet, la firme de Cupertino a annoncé mardi l’arrivée d’une nouvelle fonction nommée « Tap to Pay ». Cette dernière permet aux iPhone de devenir des terminaux de paiement sans contact, afin de concurrencer le service Block (ex-Square) lancé par Jack Dorsey.

Jusqu’à présent, les smartphones de la marque à la pomme ne proposait que la solution de paiement Apple Pay. Les commerçants devaient se procurer une extension tierce afin d’accepter les versements effectués avec ce mode de paiement.

La nouvelle fonction « Tap to Pay » devrait débarquer d’ici le printemps prochain sur la prochaine version bêta d’iOS. Ainsi, il suffira aux commerçants de posséder un iPhone (XS et supérieur) afin d’accepter les paiements avec « Tap to Pay ». Les versements via ce mode de paiement pourront également être effectués grâce à des Apple Watch ou des cartes bleues équipées d’une puce NFC.

La firme dirigée par Tim Cook a annoncé des partenariats avec Mastercard, Visa, American Express et Discover.

Apple ne compte cependant pas devenir un opérateur financier de paiement à part entière. La firme s’appuie sur des plates-formes tierces telles que Stripe, qui est le premier acteur à avoir conclu un accord avec la Pomme.

Pour le moment, la fonctionnalité n’a pas été annoncée officiellement en Europe. Cependant, il est possible, tout comme pour l’Apple Pay, que cette fonction débarque dans quelques temps en Europe, puis dans l’Hexagone.

Source : 20minutes