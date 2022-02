Orange, Free, SFR et Bouygues : l’Arcep met à jour son outil Mon réseau mobile avec de nouvelles données

Un outil toujours plus complet pour “une représentation au plus proche de l’expérience utilisateur”. L’Arcep annonce en effet avoir complété son outil en ligne Mon réseau mobile avec de nouvelles données.

“200 000 mesures issues des applications de crowdsourcing 5Gmark (Mozark) et SpeedChecker” ont été intégrées à la carte interactive Mon Réseau Mobile de l’Arcep. “Les données crowdsourcées ajoutées à Mon réseau mobile représentent au total 100 fois plus de mesures par rapport à l’enquête annuelle de l’Arcep sur la qualité de service dans les lieux de vie (qui porte sur 2 000 points de test), et présentent l’avantage de pouvoir être réalisées en tout point du territoire et à toute heure, y compris de nuit”, souligne l’autorité administrative.

L’Arcep indique que cette démarche se veut “expérimentale et ouverte au retour des parties prenantes” et qu’il s’agit de “donner du pouvoir aux utilisateurs en leur fournissant une information précise et personnalisée, que celle-ci provienne des utilisateurs eux-mêmes ou qu’elle soit collectée par l’Arcep auprès des opérateurs”. Elle souligne par ailleurs que les résultats peuvent fortement varier “en raison des conditions variables, non maîtrisées, de réalisation des mesures” (terminal utilisé, nombre d’utilisateurs, intérieur ou extérieur, vitesse de déplacement, etc.), que les résultats dépendent des protocoles utilisés et que “les résultats doivent donc être interprétés différemment de ceux des campagnes de mesures de l’Arcep”. Voilà d’ailleurs pourquoi un “code de bonne conduite” a été remis aux acteurs du crowdsourcing et pourquoi des échanges entre le gendarme des télécoms, les opérateurs mobiles et les acteurs du crowdsourcing ont été menés pour “s’assurer de la robustesse des protocoles utilisés par ces derniers”.

L’outil Mon réseau mobile donne la possibilité aux consommateurs de comparer les opérateurs mobiles, qu’il s’agisse des couvertures 3G/4G/5G et des qualités de connexion. Il intègre aussi bien les lieux de vie en zone dense, rurale, intermédiaire et touristique, que les axes de transport (axes routiers, lignes TGV, etc.).