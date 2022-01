Smartphones : Xiaomi prépare l’arrivée de la famille Redmi Note 11, Samsung celle de son futur haut de gamme

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : l’annonce des nouveaux modèles abordables de la marque Redmi, la présentation d’un nouveau chipset mobile haut de gamme Samsung et un événement programmé par Samsung.

Le teasing a débuté. Xiaomi France donne rendez-vous le 26 janvier, soit mercredi prochain, pour le lancement de la série de smartphones abordables Redmi Note 11.

Ce ne sera bientôt plus un secret 🤫 La #SerieRedmiNote11 arrive le 26 janvier à 13h00! 🚀 À vos agendas pour ne pas rater le lancement en direct. pic.twitter.com/V8OJtrFHSZ — Xiaomi France (@XiaomiFrance) January 18, 2022

De son côté, Samsung a présenté un nouveau chipset mobile Samsung Exynos 2200 devant équiper ses smartphones haut de gamme. Gravé en 4 nanomètres, celui-ci prend en charge les écrans 4K 120 Hz ou QHD+ 144 Hz, la capture photo 200 Mégapixels, l’enregistrement vidéo 8K, la 5G Sub-6 GHz jusqu’à 5,1 Gbit/s et la 5G mmWave jusqu’à 7,35 Git/s. Sont également supportés le stockage UFS 3.1 et la mémoire vive LPDDR5.

Sans donner de date pour le moment, Samsung a également confirmé un événement Galaxy Unpacked en février prochain qui tournera autour des smartphones. Étant donné la période l’année et le calendrier habituel de la marque, on y attend évidemment du haut de gamme de la part de la firme sud-coréenne. Elle promet d’ailleurs de faire voler en éclats les règles établies. Responsable de la division mobile de Samsung, TM Roh évoque d’ailleurs, dans un édito, l’idée de “casser les codes pour démarrer le prochain chapitre de l’histoire du smartphone”, rappelant les hésitations face au grand format des débuts de la famille Galaxy Note et face au stylet associé à celle-ci. Sans oublier le Galaxy Z Fold, avec son écran souple permettant de passer d’un smartphone à une tablette. “Lors de l’Unpacked en février 2022, nous vous présenterons l’appareil de la série S le plus remarquable que nous ayons jamais créé”, assure-t-il. Et de conclure : “Préparez-vous pour l’expérience Ultra ultime”.