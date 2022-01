Apple et Xiaomi ne fourniront plus d’écouteurs avec leurs smartphones

Suite à un changement dans la réglementation française, les fabricants ne sont plus obligés de proposer un kit main-libre avec leurs smartphones. Xiaomi et Apple sont les premier à appliquer cette règle dans l’Hexagone.

L’année dernière, dans le cadre d’une loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, les députés ont supprimé l’obligation d’Apple, Samsung et consorts d’intégrer des écouteurs dans les boîtes de smartphone. Ces derniers sont simplement obligés de proposer des écouteurs compatibles en commercialisation.

Deux fabricants ont d’ores et déjà mis en place cette mesure. Xiaomi s’y est mis le 17 janvier et Apple pour sa part l’appliquera dès le 24 janvier prochain sur les nouveaux smartphones. L’avantage est notamment d’éviter le suremballage lié aux écouteurs, puisque ces entreprises ne commercialisent déjà plus les écouteurs sur certains marchés. Sans compter les économies.

Après le bloc d’alimentation (chargeur), on pourra dire adieux aux écouteurs aussi à compté du 17 Janvier 👀

À partir de cette date, Apple, Samsung et autres constructeurs seront en droit de ne plus les inclure. pic.twitter.com/aAkD7jdD0p — iMan Pro (@iManProYT) January 20, 2022

Source : via Frandroid