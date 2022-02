Cdiscount Mobile : deux séries limitées 80 et 100 Go à moins de 10 euros

Une enveloppe data à petit prix, voilà ce que propose en ce moment Cdiscount Mobile grâce à deux séries limitées sans engagement. Pas de 5G en revanche, puisqu’il s’agit de forfaits mobiles 4G.

Cdiscount Mobile propose deux forfaits mobiles sans engagement en séries limitées jusqu’au 15 février 2022.

Facturé 6,99 euros par mois, le premier comporte les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 80 Go (débit réduit au-delà) depuis la France métropolitaine. Il prévoit en outre 10 Go d’enveloppe data mobile pour le roaming depuis l’Europe et les DOM. Affiché à 8,99 euros par mois, le second fait quant à lui passer l’enveloppe data depuis la France métropolitaine à 100 Go et celle en roaming à 13 Go.

À noter qu’il s’agit de forfaits mobiles 4G dont les tarifs promotionnels sont valables uniquement durant les 12 premiers mois, avant de passer à 14,99 et 20 euros par mois respectivement. Payable au moment de la commande, la carte SIM triple découpe coûte 10 euros.

Comme Auchan Telecom et NRJ Mobile, la marque Cdiscount Mobile appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.