Les prophéties de Patrick Drahi, la Freebox Révolution toujours aussi sexy ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Freebox Révolution, toujours l’offre de référence ?

Free a annoncé sa première vente privée de l’année sur Veepee, avec une offre bien connue : la Freebox Révolution avec TV by Canal fait son retour dès ce soir. Si l’opérateur ne change pas sa formule, cette dernière pourrait être proposée à 9.99€/mois pendant un an, mais certains se demandent si cette box emblématique est bien la plus attirante pour s’abonner chez Free.

Patrick Drahi prévoit une consolidation inévitable, vraiment ?

Patrick Drahi, propriétaire et fondateur d’Altice, la maison mère de SFR, était auditionné la semaine dernière par les sénateurs dans le cadre de la concentration dans les médias. Les sénateurs n’ont pas pu s’empêcher de lui parler d’une autre concentration, celle concernant le secteur des télécoms. Pour lui, cette consolidation devrait bien avoir lieu, car les opérateurs français sont trop petits pour lutter contre leurs concurrents américains et risquent de se faire racheter par un opérateur étranger. Une opinion pas forcément partagée par nos lecteurs.

Pour SFR, pas de quoi être fier des prix bas sur le mobile

Vous savez tout à l’heure, j’ai pris un café-croissant à Paris, c’est huit euros. Vous pouvez trouver des abonnements à la 5G chez SFR à huit euros. Vous passez cinq heures par jour sur votre téléphone alors que vous prenez un café, ça prend trente secondes, et c’est pas forcément très bon pour la santé. C’est délirant : c’est pas logique que le café soit aussi cher, et c’est pas logique que l’abonnement à la 5G soit aussi peu cher. On n’a pas de quoi être fiers en tant que Français d’avoir des services d’une telle importance bradés à un tel prix. Résultat des courses : les opérateurs américains sont ultra-puissants. Pas parce qu’ils font de la politique, mais des résultats, parce qu’ils se sont concentrés” voici encore d’autres déclarations du patron d’Altice. Et encore une fois, les Freenautes ne semblent pas mordre à l’hameçon.

Quant à l’argument des opérateurs américains évoqué également dans le cadre d’une idée de la consolidation des télécoms…

Protéger le littoral, c’est important !

“Malgré l’accord des quatre opérateurs, appelé New Deal Mobile, il reste actuellement de nombreux territoires où le réseau de téléphonie mobile s’avère insatisfaisant, voire inexistant”, déplore l’élu ayant proposé une dérogation du code de l’urbanisme pour faciliter le déploiement des antennes sur le littoral. “Ce déficit s’explique, en partie, par l’application des exigences de la loi Littoral”, explique-t-il. Cette facilitation cependant n’est pas au goût de tout le monde et fait plutôt débat, certains souhaitant conserver la beauté des paysages de nos plages françaises.

Accompagner les abonnés, ou les opérateurs pour le haut débit ?

La prise en charge d’une partie du coût d’accès à une solution de THD satellite, 4G et 5G fixe passera au 1er avril, à 300 € pour les offres d’internet à très haut débit et ira jusque 600 € sous conditions de ressources. Le gouvernement intensifie son aide. Si les consommateurs concernés peuvent d’ores et déjà s’en réjouir, d’autres considèrent que la stratégie du gouvernement n’est pas forcément la plus adaptée.