Choc des smartphones 5G chez Free Mobile : deux modèles aux alentours de 320 euros, lequel choisir?

La boutique Free Mobile propose deux smartphones 5G à environ 320 euros. Lequel choisir, si vous avez décidé de vous équiper avec ce budget ? Réponse dans ce duel organisé par Univers Freebox.

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au gré des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Notre but ? Vous aidez à mieux choisir. Nous opposons aujourd’hui les smartphones Vivo Y72 5G et Samsung Galaxy A32 5G, affichés au comptant à 319 et 329 euros respectivement. Ils sont également disponibles à 8,99 et 9,99 euros par mois pendant 24 mois via l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

L’écran : Vivo



Les deux smartphones s’équipent d’une dalle IPS d’environ 6,5 pouces avec une encoche goutte d’eau pour la caméra frontale. Le Vivo Y72 5G offre toutefois la définition Full HD+ dont est privé son rival, se contentant de la définition HD+

Notre classement :

Vivo Y72 5G (IPS, 6,58 pouces, Full HD+ et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A32 5G (IPS, 6,5 pouces, HD+, encoche goutte d’eau)

Les performances : Vivo

L’un embarque un processeur plus véloce et l’autre davantage de mémoire vive. Quoi qu’il en soit, ces deux smartphones proposent la 5G, mais avec des plates-formes aux performances modestes. Il ne faudra par conséquent pas attendre d’étincelles.

Notre classement :

Vivo Y72 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 8 Go) Samsung Galaxy A32 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Dimensity 720, mémoire vive 4 Go)

La photo : ex æquo



Le Vivo Y72 5G profite du capteur principal 64 Mégapixels que son rival n’a pas. Dans les deux cas, les capteurs ultra grand et macro sont de la partie.

Notre classement :

Vivo Y72 5G (64/8/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A32 5G (48/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Vivo



Si l’écart n’est pas énorme, une charge légèrement plus puissante n’est jamais un luxe quand il s’agit de faire le plein d’une batterie à la capacité assez conséquente. Vivo marque dont un point supplémentaire.

Notre classement :

Vivo Y72 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Samsung Galaxy A32 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Vivo



Écran mieux défini, partie photo un peu plus intéressante et charge légèrement plus rapide, le Vivo Y72 5G en propose simplement plus. Et ce, tout en coûtant 10 euros de moins. Pour aller plus loin, vous pouvez d’ailleurs retrouver le test du Vivo Y72 5G que vous avait proposé la rédaction. Nous avions notamment regretté l’absence du double haut-parleur stéréo toujours bienvenu en multimédia.