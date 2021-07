Test du Vivo Y72 5G : que vaut ce smartphone récemment arrivé dans la boutique Free Mobile ?

La marque Vivo a récemment fait son apparition dans la boutique Free Mobile avec un smartphone Y72 5G, dont nous vous proposons aujourd’hui le test.

Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques techniques du Vivo Y72 5G qui nous a été fourni par le constructeur et que l’on trouve à 319 euros dans la boutique Free Mobile. Fiche technique du Vivo Y72 5G : Processeur : octa-core jusqu’à 2,2 GHz (chipset MediaTek Dimensity 700) Mémoire vive : 8 Go Écran : dalle IPS 6,58 pouces avec une définition 2 408 x 1 080 pixels Audio : son sortant uniquement de la tranche inférieure Stockage : 128 Go (extensible par carte MicroSD, grâce à un slot hybride) Gestion SIM : un logement Nano-SIM et un logement hybride Nano-SIM/MicroSD dans un tiroir de la tranche supérieure Compatibilité 4G :

support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41 Compatibilité 5G :

support des bandes n1/n3/n7/n8/n28/n40/n41/n78 Tripe capteur photo au dos :

64 + 8 + 2 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 120 degrés + macro) Capteur photo à l’avant : 16 Mégapixels dans un poinçon Prise casque 3,5 millimètres : oui (tranche inférieure) Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure) Support Wi-Fi : version Wi-Fi 5 Connectivité Bluetooth : version 5.1 NFC : oui Batterie : 5 000 mAh non amovible Recharge filaire : support de la charge 18 Watts (bloc 18 Watts inclus dans la boîte) Recharge sans-fil : non Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface Funtouch 11.1 basée sur Android 11 Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sur la tranche droite Patchs de sécurité installés durant notre test : juillet 2021 Dimensions : 163,95 x 75,3 x 8,5 millimètres Poids : 193 grammes Un smartphone parmi d’autres Au premier abord, le Vivo Y72 5G ne sort pas spécialement du lot. Il apparaît même plutôt classique en fait, ce qui ne l’empêche toutefois pas d’être agréable à regarder. D’ailleurs, autant prévenir les plus maniaques d’entre-vous : son dos accroche énormément les traces de doigt. En main, il n’est spécialement léger, approchant en effet les 200 grammes. La largeur correcte et le toucher doux de sa coque participe à la bonne préhension. Il y a en revanche ce bloc photo excentré qui rend l’appareil bancal sur le dos et agrippant facilement le doigt en mode paysage pour la vidéo ou le jeu. Fort heureusement, la coque transparente fournie rectifie le tir. Ceci étant, le désagrément sur d’autres marques et d’autres modèles. Pas d’AMOLED, pas de 90 Hz, pas de double haut-parleur stéréo

Pas de dalle OLED pour un meilleur rendu des couleurs et de meilleurs contrastes. Pas de taux de rafraîchissement plus élevé pour plus de fluidité. Cela n’empêche cependant pas l’écran du Vivo Y72 5G d’être agréable à utiliser au quotidien grâce à sa définition Full HD+ et sa bonne luminosité. De plus, le rendu pourra être ajusté depuis les paramètres.

Côté son, ça n’est pas la joie, en revanche. Le son apparaît certes puissant et dynamique, s’entendant bien y compris dans un environnement un peu bruyant, mais manque de graves et tire vraiment trop vers les aigus. Vous pourrez aller à 150 ou 200 % du volume, mais vous reviendrez vite en arrière.

Pour ceux qui cherchent le mini-jack, bonne nouvelle : la connectique est accessible au niveau de la tranche inférieure. Par contre, son positionnement fait qu’elle rend impossible la tenue en mode paysage par la tranche gauche. La main droite n’arrive tout simplement pas à se positionner. Vous irez naturellement vers la tranche droite et aurez ainsi l’encoche sur la droite.

Rien de foufou en photo En photo, le ressenti après une dizaine de jours est plutôt de l’ordre du correct, mais sans plus. Notre ami s’en sortira avec le capteur principal et de bonnes conditions de luminosité, mais apparaîtra un peu à la peine avec les autres capteurs et lors de conditions de basse luminosité. Au niveau de l’application photo, la petite icône au niveau de la prévisualisation donnant accès aux options “Super grand angle”, “Flou” et “Super macro” apparaît très pratique. Pas besoin de fouiller dans les menus. Tout est à portée de doigt. Bref, bien vu de la part du fabricant. Ci-dessous, deux photos de jour, puis leurs versions ultra grand-angle (icône “Objectif” sur la droite de la photo, puis “Super macro” :

Deux photos par très beau temps avec un sujet qui prenait en plus la pause :

Deux photos avec le mode macro :

Une photo avec le mode 64 Mégapixels (menu “Plus”, puis option “64 MP”) :

Deux photos de nuit, puis leurs versions corrigées par le mode dédié (option “Nuit” dans la barre en bas de l’écran) :

Deux selfies en extérieur :

5G et dual-SIM Le Vivo Y72 5G propose une compatibilité réseau 5G et une gestion dual-SIM, soit la possibilité gérer deux numéros mobiles depuis un même appareil. Dommage que cela passe par un second slot hybride Nano-SIM/MicroSD, obligeant ainsi à sacrifier l’extension du stockage interne. Ci-dessous, des débits en intérieur : Des débits obtenus en extérieur : Un smartphone assez réactif

Au quotidien, le Vivo Y72 5G n’apparaît pas une bête de course, mais pas non plus comme un smartphone totalement à la traîne. Il est plutôt réactif, y compris dans les tâches gourmandes telles que les jeux type Call of Duty Mobile ou Asphalt 9. Chose appréciable : nous n’avons pas remarqué de chauffe désagréable, même lors d’une utilisation soutenue.

L’outil Disk Speed indique de son côté des débits de 217 Mo/s en écriture et 456 Mo/s en lecture, ce qui n’est pas mal et permet des temps d’installation raisonnables. Comme indiqué plus haut, cette mémoire interne peut être étendue par carte MicroSD, en sacrifiant toutefois la gestion dual-SIM.

Une bonne autonomie et un temps de charge convenable

Avec sa batterie 5 000 mAh adossée à une configuration peu gourmande, le Vivo Y72 5G franchit tranquillement la journée et se dirige sans trop forcer vers une seconde journée. Même en jouant, la batterie ne fond pas à vu d’œil, ce qui est un gage de tranquillité au quotidien. Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 22h33 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 22h58 avec 19 % : 3 heures et 50 minutes de streaming audio avec les écouteurs filaires

30 minutes de jeu avec le son du smartphone

35 minutes de jeu avec les écouteurs filaires

50 minutes de YouTube avec le son du smartphone

15 minutes de YouTube avec les écouteurs filaires

1 heure et 50 minutes de navigation GPS avec l’écran allumé et le son à fort volume

Consultations et alertes Gmail/Twitter

Surf sur Internet

Photos

15 mises à jour d’applications

5 téléchargements d’applications, dont 2 gros

Tests de débit

Benchmark

Fonctionnement continu de TousAntiCovid Avec une charge filaire en 18 Watts, le temps de charge n’est pas exceptionnel, mais reste acceptable en tenant compte de la taille de la batterie à bord du smartphone. Ci-dessous, un suivi de charge : 9h32 : 18 %

9h37 : 21 %

9h42 : 26 %

9h52 : 38 %

9h58 : 46 %

10h09 : 58 %

10h22 : 73 %

10h32 : 83 %

10h39 : 89 %

10h46 : 93 %

10h49 : 95 %

10h54 : 98 %

11h01 : 100 % Une interface logicielle à jour et complète



Durant notre test, nous avions l’interface Funtouch OS basée sur le système Android 11.

Celle-ci propose des fonctions pratiques et bienvenues comme :

La navigation avec les gestes ou les boutons

L’écran scindé pour le multi-tâche

Le mode Ultra Jeu

La gestion avancée des gestes et mouvements

Le mode à une main

Le thème sombre

Le clignement du flash pour les appels entrants

Chose notable, cette interface n’est pas blindée de logiciels préinstallés dans le cadre de partenariats commerciaux. Nous avions ainsi les applications Booking.com, Facebook et TikTok, avec la possibilité de les désinstaller.

Concernant la partie sécurité, enfin, deux mises à jour de 288,24 et 187,30 Mo nous ont permis de passer aux patchs de juin 2021, puis à ceux de juillet 2021. Notre smartphone est donc à jour de ce côte-là. Les deux solutions de déverrouillage, à savoir le lecteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale, ont été efficaces du début à la fin. La première est légèrement plus réactive.