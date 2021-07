Free livre beaucoup plus rapidement que prévu les Apple TV pour les anciens abonnés Freebox

Si les nouveaux abonnés Freebox ont reçu leur Apple TV deux jours après le lancement de l’offre, les anciens abonnés la reçoivent beaucoup plus tôt qu’annoncé.

La semaine dernière, Free lançait une nouvelle offre Freebox intégrant l’Apple TV 4K à prix mini (l’Apple TV 4K est proposée comme Player à 2€/mois pendant 48 mois avec la possibilité d’un paiement total à tout moment) et disponible pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta mais aussi en précommande aux clients Freebox existants. Les boitiers ont commencé à être reçus deux jours après pour les nouveaux abonnés.

Pour les abonnés actuels Freebox Révolution, mini 4K, Pop et Delta, le boîtier de la marque à la pomme est disponible via l’option multi-TV au même prix avantageux. Pour eux, les premières livraisons étaient annoncées d’ici 5 à 6 semaines à la fin de la période de précommande. Mais selon nos constatations et le retour d’anciens abonnés, les Apple TV commencent déjà à leur être livrées, soit une semaine seulement après la précommandes et donc avec 4 à 5 semaines d’avance. Il s’agit d’un exploit pour Free qui est plutôt connu pour se retards de livraisons lorsqu’une nouvelle offre est lancée.

