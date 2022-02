Le saviez-vous : les abonnés au forfait 2€ de Free Mobile peuvent éviter de faire flamber leur facture grâce à plusieurs options

Pour éviter un hors-forfait douloureux pour votre portefeuille, il est possible de désactiver la data sur le petit forfait Free Mobile mais aussi d’activer des options gratuites de blocage de plusieurs services.

Idéal pour les enfants, le forfait 2€ de Free Mobile peut aussi donner des sueurs froides aux parents à la fin du mois, heureusement il y a une solution. A l’heure où plus de 5 millions d’abonnés utilisent encore le petit forfait de Free Mobile, beaucoup cherche en effet à éviter toute surconsommation et une facture mensuelle qui flambe à cause d’une enveloppe data de 50 Mo très facile à dépasser.

Bloquer l’option Service de données

Si la première idée venant à l’esprit est de désactiver la data depuis les paramètres du smartphone, n’oubliez pas que votre enfant est plus futé que vous et pourrait chercher comment la réactiver. Il existe fort heureusement une solution simple et radicale. L’Espace abonné Free Mobile permet en effet de désactiver la data mobile sur le forfait. Cela se passe dans la rubrique “Mes options” et l’option “Services de données”. La désactivation est visible dans la foulée sur l’écran du smartphone avec la modification du logo réseau et l’impossibilité de surfer ou recevoir des e-mails (sauf dans le cas d’une connexion Wi-Fi établie).

Deux choses à souligner. Premièrement, la désactivation des données nécessite la désactivation de l’iPV6 (quelques options plus bas).

L’option Service de données n’est pas nécessaire pour l’envoi et la réception des MMS. Pour utiliser votre connexion Internet (et envoyer des MMS) depuis l’étranger et l’Outre-Mer, vous devrez activer l’option “Communication à l’international” en plus de l’option Service de données dont il est question ici.