Free Mobile modifie légèrement son forfait à 10,99€/mois

L’opérateur augmente la data en roaming de son offre Série Free. Pour le reste, rien ne change?

Après être revenu à une formule plus classique le mois dernier à la suite d’une offre spéciale pour ses 10 ans, Free Mobile décide aujourd’hui de maintenir son forfait Série Free 80 Go en France métropolitaine à 10,99€/mois pendant 1 an en y ajoutant de 2 go supplémentaires de données à consommer en roaming, l’enveloppe grimpant ainsi à 10 Go. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur forfait Free 5G 150 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 Uber Eats est inclus. L’offre est disponible jusqu’au 15 février prochain.

Et chez les rivaux ?

Dans le même temps, la concurrence se montre plutôt agressive. Sosh propose un forfait 50 Go à 12,99€/mois et 100 Go à 15,99€. Red by SFR ne se laisse pas faire et affiche des offres 70 Go à 13€, 100 Go à 15€ et 130 Go à 19€. Enfin, B&You séduit de manière très similaire avec un forfait 70 Go à 12,99€/mois, 100 Go à 14,99€/mois et 130 Go à 18,99€/mois.