Deux boutiques Oranges visées par des attaques à la voiture bélier

Certains voleurs ne reculent devant rien pour récupérer des smartphones à revendre.

Une charge à la voiture bélier pou s’emparer du butin. Dimanche 30 janvier, aux alentours de 23h30, c’est la stratégie qu’ont choisi des cambrioleurs pour entrer dans une boutique Orange, située dans une zone commerciale à Ancenis-Saint-Géréonen Loire-Atlantique.

Cette opération impressionnante, n’ayant heureusement causé aucun blessé étant donné la fermeture de la boutique, a permis aux malfrats de s’emparer d’une trentaine de tablettes et de téléphones avant l’intervention de la police. Lorsque les forces de l’ordre se sont rendues sur place, la voiture bélier avait été abandonnée sur place et les malfrats s’étaient enfuis, probablement avec un second véhicule.

Un procédé qui avait déjà été utilisé pour une autre boutique du secteur, à Guérande, cette fois avec un véhicule utilitaire, encore une fois laissé sur place et sans plaque d’immatriculation. Dans les deux cas, l’enquête de la gendarmerie est en cours.

Source : Ouest-France