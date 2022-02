Une nouvelle chaîne TV arrive bientôt sur les box d’Orange et Bouygues, mais aussi chez Canal+

Une nouvelle chaîne TV chez les opérateurs Bouygues Telecom et Orange. Elle aborde l’éducation et son futur.



Le streaming pour l’instant, les box des opérateurs pour bientôt, rapporte CB News, sans précisions concernant la disponibilité effective. Créée par Unowhy, acteur français du marché scolaire, lancée fin janvier, lors de la journée internationale de l’éducation, et distribuée gratuitement, Sqool TV arrivera prochainement chez Bouygues Telecom et Orange. Cette chaîne grand public traitant de sujets autour de l’éducation et de son évolution avec le numérique deviendra également accessible aux abonnés Canal+.

“SQOOL TV doit devenir une agora des sujets de l’éducation. Un lieu d’échanges et de discussions où se mêlent pouvoirs publics, chefs d’établissement, enseignants, parents et élèves avec en fil rouge les outils numériques au service de l’enseignement et de la vie scolaire. Avec SQOOL TV, notre objectif est de sensibiliser sur les enjeux de la transformation numérique de l’école, informer sur les dernières technologies au service de la pédagogie et valoriser les initiatives innovantes”, explique Jean-Yves Hepp, président fondateur de Unowhy. Pour ce lancement, Unowhy s’est d’ailleurs associé à Non Stop Group, filiale du groupe Banijay spécialisée dans la production de contenus d’informations.

Avec Sqool TV, il est question de diffusion linéaire, mais également de services de replay. Côté programmes, la chaine propose six émissions originales animées par des journalistes et chroniqueurs. Citons notamment La Quotidienne à 6h00, Le Mag à 9h00, L’École du futur à midi, le Grand JT de l’Éducation à 20h30 ou l’émission Le Grand Rendez-Vous de l’Éducation en prime time.

Un lancement intervenant à l’heure d’une prise de conscience, sur fond de crise sanitaire, d’éducation à distance et de périodes de confinement, concernant la nécessité de réinventer l’éducation. Il s’agit de mettre en lumière les initiatives et de donner la parole aux acteurs du monde de l’éducation.

Sources : alloforfait et l’ADN