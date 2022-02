Abonnés Freebox Delta et Révolution : 5 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer avec Prime Gaming, dont une sommité dans son domaine

Tous les mois, Prime Gaming offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime pour les récupérer. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de février. A l’heure où nous écrivons ces lignes, cinq nouveaux jeux sont disponibles, en plus de Star Wars Fallen Order et World War Z : Aftermath, offerts durant le mois de janvier et qui disparaîtront de l’offre dès demain. Vous pouvez les récupérer jusqu’au 1er mars prochain. Depuis peu, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

Montez votre empire intergalactique avec Stellaris

Un monument du jeu de stratégie débarque dans Prime Gaming. Stellaris est un jeu vidéo en 4X de grande stratégie prenant place dans un univers de science-fiction, où vous devrez explorer l’univers, échanger avec de nombreuses races d’aliens tout en construisant un empire millénaire. Exploration et gestion se mêlent dans un jeu assez exigeant, n’oubliant pas de faire rêver les fans de science fiction.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming (une fois connecté avec vos identifiants) puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Faites parvenir votre tribu au centre du monde avec As Far as the Eye

Les connaisseurs de la plateforme Twitch et de Zerator étaient déjà au courant, mais le jeu indépendant créé par le studio du streamer est désormais disponible gratuitement via la plateforme Amazon Games. Dans ce jeu de stratégie et de micro-gestion avec une touche de poésie, vous vous vous occupez d’une tribu de nomades pacifistes dont la destination finale est le centre du monde, l’Oeil. Le jeu comprend des phases de récolte, de construction ou encore, d’exploration. Pas de guerre ou d’affrontement, mais de l’exploration et une gestion précise des besoins de votre tribu pour éviter l’inondation menaçant le monde.



Restez en vie dans un monde dangereux avec Ashwalkers: A Survival Journey

Il vous faudra faire des choix. C’est la seule règle dans ce monde sans loi, ni justice dans lequel vous plonge ce simulateur de survie narratif où vous devrez gérer votre groupe, votre nourriture et votre équipement. Un titre proposant une assez bonne re-jouabilité, puisqu’il propose 30 fins différentes.

Pour les fans d’action et de métal, détruisez tout avec Double kick Heroes

Double Kick Heroes est un mélange explosif de shoot’em up et de jeu de rythme frénétique, sur fond d’incroyable musique MÉTAL ! Emmenez votre groupe dans un roadtrip explosif dans le désert, explosez des zombies avec votre Gundillac et écrabouillez-les avec la puissance du MÉTAL. Le jeu contient 50 chansons dont 30 originales et 20 de groupes connus, une aventure en 6 chapitres et un éditeur de niveau communautaire qui vous permettra de passer n’importe quelle musique au rythme des explosions de crânes de zombies.



Lancez vous dans un match de football de l’extrême avec Golazo! Soccer League

Golazo est un jeu d’arcade de football en 2,5D avec des terrains de taille moyenne où l’on ne siffle ni les fautes, ni les hors-jeu. Que du plaisir ! Le jeu est extrêmement facile à maîtriser au cours de matches amusants et intenses en 7 contre 7. Avec ses modes multijoueur en local et son approche vintage délirante, Golazo est le choix idéal pour les joueurs de salon et sur canapé !



Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Révolution, ou disponible en option pour tous les abonnés Freebox, avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.