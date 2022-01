La Fondation Free en soutien de 8 nouveaux projets visant à réduire la fracture numérique

Les appels à projets et les actions en faveur de l’inclusion numérique de la Fondation Free s’enchaînent. Lancée par l’opérateur de Xavier Niel en 2006, cette association a déjà soutenu environ 350 projets pour favoriser l’accès au numérique au plus grand nombre.

La Fondation Free va soutenir 8 projets portés sur l’intelligence collective dans les territoires au service d’un numérique plus inclusif.

En 2020 par exemple, deux opérations ont été mises en oeuvre, respectivement sur les thèmes de “La santé et le handicap, des solutions par le numérique” et “la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques liés aux telecoms”. En 2021, la fondation a également lancé un appel à projets pour “l’accès à l’éducation par le numérique”, avec 7 lauréats.

Sur sa lancée, l’association annonce aujourd’hui d’hui s’être penchée sur thème de “l’intelligence collective dans les territoires au service d’un numérique plus inclusif”, en sélectionnant 8 projets sur 125 candidatures.

“Ouvert aux acteurs des territoires urbains et ruraux, cet appel à projets s’adressait à tout l’écosystème territorial : collectivités, mairies, centres sociaux, médiathèques, tiers-lieux, collectifs d’habitants et associations. Dans le prolongement du plan France Relance, ils agissent ensemble pour réduire la fracture numérique dans les territoires”, apprend-on.

Les 8 projets lauréats

Alphanumérique

Ce projet associe de façon innovante l’initiation aux outils numériques proposé par la Salle Saint-Bruno et l’apprentissage du français dispensé par L’Île aux langues dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris.Coups de pouce connectés

Porté par La Cravate Solidaire Bordeaux/Lille et Emmaüs Connect, ce projet propose une formation au numérique ainsi qu’un accompagnement aux techniques de recherche d’emploi en ligne et aux entretiens d’embauche.

La Ressourcerie Numérique Solidaire

Créée par Horizome et Femmes d’ici et d’ailleurs, sa mission est d’équiper les foyers du quartier prioritaire de Hautepierre à Strasbourg en matériel informatique et les familiariser avec le numérique.

Le numérique au service de la continuité éducative

Organisé par les centres sociaux de Lille Sud pour faciliter le parcours scolaire, ce projet vise à accompagner les élèves des quartiers prioritaires et leurs parents à l’usage des outils numériques.

L’autonomie numérique en territoire alpin

Ce projet associe les services de médiation numérique du centre social Planète Champsaur et l’accompagnement à l’administration en ligne de la Communauté de Communes du Champsaur-Valgaudemar.

Réduire l’exclusion numérique

Porté par Sud Haute Marne Multimédia et la Fédération Familles Rurales de Haute-Marne, ce projet consiste à équiper, à former et à accompagner les populations rurales en constituant un réseau de bénévoles.

Inclusion numérique en Baronnies Drômoises

Organisé par ASOFT et le Carrefour des Habitants du Nyonsais, ce projet propose des ateliers itinérants encadrés par un médiateur numérique et un animateur social.

Le numérique en famille

Organisé par MômSud et Simplon.co, ce projet propose un programme complet d’ateliers à destination des enfants et de leurs parents autour de l’usage vertueux et éducatif du numérique, à Marseille.