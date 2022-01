Le tableau connecté d’Amazon désormais disponible en France

Amazon avait présenté le petit dernier de la famille Echo Show en septembre dernier. Cet écran connecté de 15,6 pouces est désormais disponible en France.

Fin septembre 2021, Amazon dévoilait lors d’une conférence son Echo Show 15. Le plus grand écran intelligent vendu par la firme américaine. Les précommandes sont enfin disponibles en France pour une livraison à partir du 17 février.

Ce nouveau produit prend l’apparence d’un cadre à accrocher au mur ou à poser sur un trépied vendu en option. Son design se veut discret afin de se fondre dans le décor. Il embarque évidemment l’assistant vocal Alexa et se dote de la reconnaissance faciale grâce à la puce Amazon AZ2. L’écran tactile de 15,6 pouces offre la Full HD et peut être positionné verticalement ou horizontalement.

L’installation de widgets permet de vous proposer des outils qui vont vous accompagner tout au long de la journée comme les rappels, la météo, vos rendez-vous planifiés ou encore votre liste de courses. Elle permet également de profiter des services de streaming vidéos et de radios. Evidemment ce cadre peut aussi afficher des photos en plein écran ou en miniature dans un coin. A noter qu’il est possible de créer différents profils afin que chaque membre de la famille ait accès à son contenu personnalisé notamment grâce à la reconnaissance faciale. Le micro et la caméra sont désactivables.

Concernant le prix, il faudra s’acquitter de la somme de 249,99 euros pour s’offrir l’Echo Show 15. Des accessoires de supports et de fixations compatibles seront également mis en vente.

Source : 01Net