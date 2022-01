La 4G de Free et ses rivaux est arrivée, un “vrai cadeau” selon une municipalité

Il était attendu depuis de nombreuses années et a fini par être inauguré pour le bonheur des élus, habitants et touristes. Une commune profite enfin d’une véritable couverture 4G.

“Un vrai cadeau” pour Bouchet-Saint-Nicolas. “Nous l’attendions depuis de nombreuses années. Nous avions fait les premières démarches administratives en 2001”, se remémore Josette Arnaud, maire de cette commune de 323 âmes dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

“Avant, nous devions lever le bras pour envoyer et recevoir des messages. Le jour où il a été mis en route, nos portables se sont mis à sonner de partout”, raconte l’édile, parlant d’une “réelle avancée non seulement technologique, mais aussi sécuritaire”. À l’origine de cet enthousiasme : l’inauguration d’un pylône 4G multi-opérateurs installé près du lac du Bouchet. S’il est pour l’instant question de 4G, l’équipement pourra évoluer au cours des prochaines années afin de servir à la couverture 5G.



Le pylône 4G fraîchement inauguré (crédit photo L’Éveil)

L’élue rappelle la problématique en cas d’accident, parlant d’un “vrai atout pour la sécurité du lac et du village”. “À l’école, on avait un gros problème, on tombait souvent en panne de ligne fixe et on n’avait donc aucun moyen de communication en cas d’accident. On devait se rendre au pied de l’église pour pouvoir téléphoner, soit à 200 mètres de l’école”, explique-t-elle. Le nouvel équipement doit permettre aussi de “séduire les nombreux touristes”, souligne Josette Arnaud, mais également de leur assurer une sérénité. Le site de baignade était mal couvert et ne comptait qu’un téléphone fixe au local sanitaire en haut de la colline.

Source : L’Éveil