Free Mobile – Mon Compte, l’application très complète sous licence Free se dote d’une nouveauté sur Android

L’application Free Mobile-Mon Compte accueille le mode sombre et corrige des bugs.

Estampillée 9.1, une nouvelle version de l’application Free Mobile-Mon Compte est disponible sur le Google Play Store. Au rang des nouveautés, le développeur a ajouté le support mode sombre, corrigé des bugs tout en apportant des optimisations.

Depuis près d’un an, l’application permet d’accéder directement à la la messagerie vocale visuelle, à la carte des boutiques & bornes Free, mais aussi à la disponibilité des services, au service clients, et au détail des antennes Free. Disponible depuis 9 ans sur l’App Store d’Apple et réapparue sur le Google Play Store durant l’été 2020 à la suite de la signature d’un contrat de licence avec Free, l’application “Free Mobile – Mon Compte” a aussi revu depuis son interface.

Si la version gratuite comporte des publicités, Free Mobile – Mon Compte se montre malgré tout très complète avec une multitude de services intégrés. La mouture Android commence à tenir la comparaison en matière de fonctionnalités avec la version iOS.

Suivi conso

● Application multi-comptes

● Montants forfait, hors forfait, etc

● Consommation Appels, SMS, MMS, data, pour la France et l’étranger

● Hors forfaits pour la France et l’étranger

● Détails des conso avec affichage du nom

● Accès à toutes vos factures Free Mobile

Messagerie vocale

● Ecoutez vos messages vocaux depuis l’application

● Effacez vos messages vocaux depuis l’application

Options et services

● Visualisez et modifiez les options et services associés à votre ligne

Assistance Free

● zone de couverture Free Mobile

● carte des bornes et boutiques Free

● la carte des antennes Free Mobile

Autres

● Compatible avec les comptes multi-lignes

● Compatible avec Free Mobile France et Réunion

● Application universelle compatible téléphones et tablettes

● Ajoutez autant de comptes Free Mobile que vous voulez (Application Multi-comptes)

● Retrouvez vos factures Free Mobile

● Accédez à la grille tarifaire de Free, la FAQ et autres documents utiles