Le saviez-vous : les abonnés Free Mobile peuvent facilement migrer d’un forfait à un autre

Petit tour d’horizon des migrations possibles chez Free Mobile en fonction de votre forfait.

Abonnés Free Mobile, vous souhaitez passer à une offre supérieure ou au contraire revenir au forfait le moins cher ? L’opérateur vous permet d’effectuer diverses migrations directement via l’espace abonné Free Mobile. Rien de plus simple, rendez-vous dans la rubrique “Mon offre” accessible dans la catégorie “Mon compte” avant de cliquer sur “Changer de forfait”. Pour l’heure, l’opérateur de permet pas de migrer de l’offre Série Free à son forfait 2€.

Migrer du forfait 2€ à celui à 19,99€/mois

C’est la migration la plus effectuée aujourd’hui par les Abonnés Free Mobile. Si l’opérateur améliore trimestre après trimestre son mix d’abonnés 4G, c’est aussi grâce à cette bascule. Une fois le changement d’offre effectué sur l’espace abonné, la migration sera active dès le lendemain à 5h00 (heure de Paris), après validation. “Elle entraîne aussi la modification de la date anniversaire de votre forfait. Vous serez facturé de 19,99 euros (ou 15,99 euros) dès l’activation”, indique Free Mobile. Et d’ajouter : ” Vous aurez une dernière facture de votre forfait 2 euros (ou 0 euros) à votre ancienne date anniversaire contenant l’éventuel hors forfait réalisé”. Il est conseillé de précéder à un redémarrage de votre téléphone afin de bénéficier de tous les services compatibles.

Passer du forfait à 19,99€/mois à celui à 2€

Beaucoup d’abonnés ne le savent pas. Si vous êtes titulaire d’un forfait 210 Go à 19,99 euros (ou 15,99 euros si tarif préférentiel abonné Freebox) depuis au moins 3 mois, vous pouvez migrer vers le forfait Free à 2 euros (ou 0 euro). Attention, cette opération est facturée 10€ sur votre facture du mois en cours. La migration de forfait aura lieu à date anniversaire, laquelle sera indiquée lorsque vous validez votre choix.

Frise temporelle migration vers Forfait 2 euros

De l’offre Série Free vers le forfait à 19,99€/mois avant la bascule automatique

Depuis juillet 2018, Free Mobile propose une offre intermédiaire dont l’enveloppe de data et le prix fluctuent en fonction de la date de souscription. Actuellement le forfait Série Free inclut 8à Go de data à 10,99€/mois pendant 1 an avant de basculer sur le forfait à 19,99€/mois. Si l’abonné souhaite migrer vers l’offre premium de l’opérateur avant la fin des 12 mois, l’opérateur le lui permet toujours via l’espace abonné. A l’instar des abonnés au forfait 2€€, une fois le changement validé, la migration sera effective à 5h00 (heure de Paris), entraînant par la même occasion la modification de la date anniversaire de votre forfait.