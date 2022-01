Clin d’oeil : faites le plein de data dans un jeu vidéo créé pour les 10 ans de Free Mobile

La communauté de chasseurs d’antennes RNC Mobile rend hommage à l’opérateur avec un cadeau particulier pour son anniversaire.



Free Mobile a fêté ses 10 ans en grande pompe hier, avec des forfaits améliorés, une vidéo de Xavier Niel et même des dessins pour marquer le coup, mais les Freenautes ne sont pas en reste. Notre partenaire RNC Mobile, communauté lancée en 2014 dans le projet de référencer toutes les antennes de l’opérateur, a également voulu rendre hommage à l’opérateur à sa manière.

Vous pouvez ainsi découvrir un nouveau mini-jeu flash, reprenant les codes rétro des jeux de tirs dans l’espace mais avec une identité Free Mobile, en cliquant sur ce lien. Tout se joue à la souris et à la barre d’espace : orientez votre fusée à l’aide de votre souris, cliquez pour détruire les cadeaux-astéroïdes pour faire monter votre jauge de data et appuyez sur la barre espace pour naviguer dans le cosmos et éviter les obstacles. Ce jeu a été réalisé par @tomf1zz , jeune 3D artiste bordelais et développeur.

A vous d’atteindre les sommets de la data tout en prenant garde à ne pas percuter les cadeaux. Attention, si vous faites un score trop bas, vous risquez de vous prendre une petite pique de la part du développeur !

Notons cependant que le jeu n’est pas fait pour les navigateurs mobiles. RNC Mobile avait déjà réalisé un petit jeu du même style l’année dernière, pour la même occasion.