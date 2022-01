Free envoie un mail à ses abonnés mobile pour leur annoncer une nouveauté et les évolutions depuis 10 ans

Un mail de Free annonçant une bonne nouvelle.

Ce lundi Free Mobile fêtait ses 10 ans. et pour marquer l’événement, l’opérateur a, entre autre, amélioré son forfait Free en passant de 150 Go à 210 Go de data. Afin de prévenir ses abonnés, il envoie actuellement un mail dans lequel il revient également sur les évolutions de Free Mobile au cours de ces 10 années, avec l’intégration de la 5G, ou encore le déploiement de son réseau qui couvre désormais plus de 99% de la population couverte en 4G en France et déjà plus de 77% de la population couverte en 5G en France. Free en profite également pour souhaiter une bonne année 2022.

Le mail envoyé par Free :