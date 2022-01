Le “Président Xavier Niel” lance ses produits dérivés avec son slogan choc, et vous les offre

La campagne présidentielle de Xavier Niel bât son plein.

Ce lundi, à l’occasion des 10 ans de Free Mobile, l’opérateur a lancé une vidéo buzz, où l’on voit Xavier Niel, dans une parodie d’allocution présidentielle officielle, présentant le bilan de Free Mobile tout en se moquant de Macron, Hollande, Mitterrand ou encore Chirac. Et le slogan est pour le moins percutant puisque Xavier Niel termine en assurant qu’il souhaite “vous aider à communiquer… sans vous niquer”.

Pour aller jusqu’au bout de la parodie, Free a lancé des produits dérivés avec le slogan de la vidéo. On y retrouve une casquette, un T-shirt, un mug et une coque de téléphone. Et Free annonce sur Twitter qu’il vous fait gagner tout ces goodies. Pour cela il suffit simplement de liker le tweet ci-dessous, et 20 d’entre vous gagneront les 4 lots.