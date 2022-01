La révolution mobile de Free illustrée de manière originale et cocasse en “10 coups de crayons”

Prix bas, transparence, illimité, simplicité, générosité, liberté… Free mène sa révolution mobile depuis 10 ans. L’occasion de laisser libre court à l’imagination d’illustrateurs afin d’immortaliser l’empreinte laissée par le trublion.

Dix coups de crayon pour ses 10 ans. Afin de célébrer l’anniversaire de Free Mobile, l’opérateur a demandé à 10 illustrateurs et illustratrices de livrer leur regard sur sa révolution initiée le 10 janvier 2012 sur le marché du mobile. A l’honneur, le sans engagement, la liberté, le forfait 2€, ou encore des prix inchangés. Découvrez le style et le travail inspiré de Vaïnui de Castelbajac, Flock, Kanako, Sophie Lambda, Fabienne Legrand, Mykaïa, Peter Patfawl, Mathieu Persan, Daria Piromalli, et Ysope.

@Vaïnui de Castelbajac

@Flock

@Kanako

@Sophie Lambda

@Fabienne Legrand

@Mykaïa

@Peter Patfawl

@Mathieu Persan

@Daria Piromalli

@Ysope