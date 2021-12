Free Mobile lance une nouvelle offre à 10,99€/mois

L’enveloppe de data du forfait “Série Free” passe à 80 go pour 10,99€/mois pendant 1 an.

Dix gigas de data en plus, pour & euro supplémentaire. Free Mobile revoit ce matin son offre intermédiaire. Jusqu’au 21 décembre prochain, le forfait Série Free inclut 80 Go de données contre 70 Go précédemment, à un tarif revu à la hausse, soit 10,99€/mois contre 9,99€/mois depuis de longues semaines.

Cette formule comprend aussi 10 Go de données à l’étranger et le service Free Ligue 1 inclus. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

Et chez les rivaux ?

Tout comme Free Mobile, la concurrence enchaîne les nouvelles offres chaque semaine. Sosh propose un forfait 20 Go à 9,99€, 60 Go à 13,99€/mois et 80 Go à 14,99€. De son côté Red by SFR affiche des offres 40 Go à 10€, 70 Go à 13€ et 100 Go à 15€. Enfin, B&You se montre très agressif avec un forfait 40 Go à 9,99€/mois, 100 Go à 12,99€/mois et 200 Go à 14,99€/mois.