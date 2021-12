Les astuces Free en vidéo : Découvrez si vous êtes couverts par la 4G ou 5G de Free Mobile

Une astuce simple à découvrir.

Nouveau numéro de notre série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace

Aujourd’hui nous vous faisons savoir si vous faites vous partie des heureux élus couverts par Free Mobile. L’opérateur continue de déployer ses réseaux 4G et 5G à travers le territoire, mais en ce qui concerne la dernière génération de téléphonie mobile, qui y a le droit ? Pour le savoir, il suffit en effet de se rendre sur la carte de couverture mise à disposition par l’opérateur sur son site web. Vous pouvez ainsi découvrir l’étendue du réseau de l’opérateur de Xavier Niel, avec des données datant du 1er septembre 2021. Pour rappel, Free couvre plus de 70% de la population en 5G et 99% de la population en 4G.

