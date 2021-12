Free lance un dernier compte régional pour ne rien louper de l’arrivée de sa fibre et de sa 5G chez vous

Les abonnés corses peuvent désormais se tenir au courant du déploiement de la 5G et de la fibre de Free sur l’Ile de Beauté. L’opérateur dispose désormais d’un compte dans chacune des 13 régions françaises.

La boucle est bouclée. Free lance un nouveau compte Twitter dédié à la Corse dans la cadre de sa nouvelle stratégie de communication pour être au plus proche de ses abonnés. Les adeptes de l’oiseau bleu peuvent ainsi suivre @Free_Corse pour tout savoir de l’actualité régionale et locale sur la Fibre ainsi que sur le déploiement des réseaux 4G et 5G de l’opérateur. Pour l’heure, aucun tweet n’a été posté.

En Corse, la fibre Free dessert actuellement 100% des logements déployés en zone privée soit 80 000 foyers. En zone d’initiative publique (RIP), le FAI prévoit en 2022 d’ouvrir la commercialisation de ses offres fibre sur le réseau Corsica Fibra pour une présence sur toutes les communes de l’île.

Côté mobile, 96% de la population est aujourd’hui couverte en 4G Free, une progression de près de 7 points comparée à l’année 2019. Dans le même temps, l’opérateur couvre 60% des habitants en 5G. Seule une boutique y est présente, à Ajaccio.

Pour rappel, les comptes régionaux de Free sont purement informatifs et ne délivrent aucun détail sur les incidents réseau ou sur des bugs rencontrés par les abonnés. Pour les pannes, Free dispose d’un un compte Twitter dédié. Pour les problèmes d’assistance, les comptes @Freebox et @FreeMobile existent déjà, ou celui d’Oqee (@OqeebyFree) en cas de problème liés à l’interface TV de l’opérateur.

Les 12 autres comptes régionaux de Free

Free-Auvergne-Rhônes-Alpes

Free-Occitanie

Free-Bretagne

Free-Bourgogne-Franche-Comté

Free-Pays de la Loire

Free-Hauts-De-France

Free-Grand Est

Free PACA

Free- Nouvelle-Aquitaine

Free Centre Val-de-Loire

Free-Normandie

Free-Ile-de-France