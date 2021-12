Free lance un nouveau jeu concours pour les fans de foot

Deux places pour les 32e de finale de la Coupe de France de foot, cela vous tente ? Participez au concours de Free et Eurosport.

Après des goodies de La Casa de Papel et de Sex Education, mais aussi le livre Lupin ou encore une PS5, Free lance aujourd’hui un nouveau concours pour les fans de ballon rond en partenariat avec Eurosport. L’opérateur fait ainsi gagner 2 billets pour assister aux 32e de finale de la Coupe de France de football. Pour participer, il suffit de suivre le compte de Free et d’Eurosport, diffuseur officiel de la compétition et de retweeter. Le vainqueur pourra choisir entre la rencontre Paris FC x Olympique Lyonnais le 17 décembre ou Stade Rennais x FC Lorient le lendemain. Le tirage au sort aura lieu le 16 décembre à 15h.