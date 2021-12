Abonnés Freebox Delta : 9 jeux PC gratuits à récupérer avec Amazon Prime, dont un opus d’une licence culte

Tous les mois, Prime Gaming, accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Prime Gaming.

Focus sur les jeux à récupérer sur Amazon Games durant le mois de novembre. A l’heure où nous écrivons ces lignes, neuf jeux sont disponibles et vous pouvez les récupérer en majorité jusqu’au 3 janvier prochain. Depuis peu, Amazon diversifie les jeux et propose même des grosses licences accessibles depuis des plateformes spécifiques aux éditeurs.

Deux titres à récupérer sur GoG jusqu’au 3 janvier

Amateurs de jeux de gestion, vous pouvez dès à présent découvrir Frostpunk via la plateforme GoG, gratuitement. Il s’agit d’un jeu de survie situé dans un monde post-apocalyptique où une nouvelle ère glacière s’est installée. Vous allez devoir gérer votre colonie sur tous les plans : s’assurer que tout le monde mange à sa faim, qu’elle se développe assez pour accueillir de nouveaux arrivants, maintenir l’ordre… et surtout, chauffer tous vos habitants, qui pourraient très vite mourir gelés. Un titre prenant et exigeant qui mérite qu’on s’y attarde.



Si vous êtes plus orienté action et aventure, vous pouvez incarner un pionnier dans Journey to The Savage Planet. Vous êtes une toute nouvelle recrue dans la 4e entreprise d’exploration spatiale et vous retrouvez largué sur ARY-26, une planète à la faune et la flore encore indomptée. Votre mission, déterminer si cette planète est habitable pour les humains. A noter que le DLC “Hot Garbage”, étendant votre univers pour obtenir une nouvelle planète est lui aussi inclus dans cette offre.



Pour récupérer ces deux jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Faites soulever la coupe à votre équipe sur l’Epic Games Store avec Football Manager 2021

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour découvrir cet opus d’une saga devenue culte. Le concept est simple : vous êtes le coach, le sélectionneur et le gérant de tout une équipe de foot. A vous de choisir les meilleurs joueurs, de créer les meilleures stratégies, vivez les mercatos au coeur de l’action et faites grimper votre équipe jusqu’aux sommets.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Rise of Tomb Raider et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Mettez les gaz avec Need for speed : Hot Pursuit

La licence culte de jeux de courses survitaminées est à découvrir jusqu’au 31 décembre avec cet opus remasterisé. Dans cet opus revu avec les qualités graphiques d’aujourd’hui, vous aurez notamment le choix entre être policier ou fuyard dans les courses qui vous seront proposées. Dans tous les cas, il vous faudra appuyer sur le champignon et réaliser des prouesses pour réussir les niveaux endiablés proposés par Need for Speed.



Une autre plateforme devra être installée sur votre PC pour profiter de ce jeu, à savoir Origin. Il suffit de télécharger la plateforme sur votre PC, de créer un compte et de saisir le code affiché sur votre page Prime Gaming pour récupérer le jeu. Pour cela, cliquez sur “ajouter un jeu” puis “utiliser un code produit” depuis la section “ma bibliothèques de jeux”.

5 jeux à récupérer sur Amazon Games avant le 3 janvier

Prêts à vous triturer les méninges ? Morkredd est fait pour vous : ce jeux d’énigmes basé sur l’ombre et la lumière et l’ombre vous permettra de découvrir une aventure prenante, tant amusante que frustrante par moment. Petite particularité : le jeu se basant sur la collaboration entre deux personnages, vous pouvez choisir d’y jouer seul ou à deux.



Nouveau jeu de gestion, cette fois pour vous plonger dans un monde de Fantasy. Dans Spellcaster University, vous endossez le rôle du directeur d’une université de magie dans un monde d’heroic fantasy haut en couleur. Bâtissez votre école, gérez votre budget, recrutez des professeurs. En ferez vous un haut lieu de la magie noire, avec les meilleurs professeurs de nécromancie et de démonologie ? Ou un lieu en harmonie avec la nature pour entraîner druides et shamans ? Ou pourquoi ne pas former des mages aventuriers, en leur proposant des options pour apprendre à se battre et à être discrets ? Mais il faudra pour cela survivre aux impitoyables attaques des tribus orcs et aux contrôles du rectorat.



Vivez le rêve de beaucoup de jeunes : devenez un YouTubeur ! Dans Youtuber’s Life, vous pourrez créer des vidéos, gagner des abonnés, participer à des évènements et faire grandir votre chaîne YouTube en développant vos talents. Saurez-vous devenir le numéro 1 ?

A l’abordage moussaillon ! Le studio Telltale revient dans Prime Gaming avec les 5 chapitres de Tales of Monkey Island, à télécharger séparément. Vous incarnez le pirate légendaire Guybrush, perdu sur une île étrange et vivrez de nombreuses aventures aux côtés d’autres loups de mer au fil des chapitres.