Iliad frappe encore et lance un forfait défiant toute concurrence en Italie

A l’occasion des fêtes de Noël, Iliad dégaine un forfait 150 Go 4G et 5G à 9,99€/mois de l’autre côté des Alpes.

Le révolution d’Iliad se poursuit en Italie avec le lancement aujourd’hui d’un nouveau forfait Flash 5G. C’est la première offre mobile proposant dans le pays 150 Go de data , sans limitation de vitesse avec 5G incluse, minutes et SMS illimités, et sans frais cachés, le tout à 9,99 euros/mois. De quoi notamment rendre jaloux les abonnés français.

Disponible jusqu’au 11 janvier 2022, ce forfait est disponible dans tout le réseau de distribution de l’opérateur, en ligne sur son site internet mais aussi dans plus de 3 500 points de vente, à savoir sur les Simbox, dans les boutiques, corners, buralistes, kiosques et bars, et via iliad Express , qui permet d’acheter une SIM iliad également dans les hypermarchés, supermarchés, magasins d’électronique grand public et librairies.

Aujourd’hui, Iliad Italia compte plus 8 millions d’utilisateurs en un peu plus de 3 ans , et l’opérateur qui a révolutionné le marché mobile en Italie s’apprête à lancer ses services également sur le réseau fixe.

Source : UniversoFree