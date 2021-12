Offert pendant 1 mois aux abonnés Free, Youboox se met à jour sur Android

Youboox, en promo en ce moment pour les abonnés Free, se dote d’une nouvelle version sur Android.

Le service de lecture en ligne français aux 2 millions d’abonnés se peaufine légèrement. Une nouvelle mise à jour su Android permet plus de confort lors de vos lectures. “Découvrez les nouvelles mises en avant de nos nouveautés et coups de cœur sur la page principale et passez au livre ou à l’épisode suivant plus facilement lorsque vous êtes plongés dans une série audio ou une saga”, indiquent les développeurs.