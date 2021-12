TF1 et M6 : vers la vente des chaînes Gulli, 6ter, TFX et TF1 Séries Films, une dizaine de candidats sur le coup

Deux chaînes de TF1 et deux autres d’M6 sont proposées aux potentiels acheteurs. Une dizaine d’investisseurs sont intéressés. Le duo pourrait trancher au printemps 2021.

Depuis la fin de l’été, TF1 et M6 sondent des investisseurs en vue de revendre des fréquences TNT. Leur projet de fusion en dépend puisque selon la loi, un groupe de chaînes français ne peut pas détenir plus de 7 fréquences sur la TNT. Le nouveau duo en posséderait ainsi 10 et doit ainsi se séparer de 3 chaînes. Selon les informations des Echos, les potentiels acheteurs avaient jusqu’à la fin de la semaine dernière pour déposer leur offre. TF1 et M6 testent le marché depuis près de 3 mois sur la vente des chaînes Gulli, 6Ter, TFX et TF1 Séries Films.

Dans les rangs, moins de dix candidats se seraient manifestés. Figurent notamment Gulli Plusieurs, Mediawan, ou encore Alain Weill (fondateur de BFM et à la tête de L’Express). Approchés, NRJ et Altice n’auraient pas fait de proposition. TF1 et M6 pourraient trancher et choisir un repreneur au printemps prochain. Le chrono est lancé, une décision de l’Autorité de la concurrence est attendue en octobre 2022, laquelle pourrait en fonction de “la puissance des chaînes, demander de céder telle ou telle chaîne”, a indiqué le 1 décembre devant le Sénat, Olivier Roussat, patron de Bouygues.

Autre possibilité pour les deux groupes, céder Paris Première puisqu’en revendant la chaîne payante de M6, le groupe pourrait alors se séparer de seulement deux canaux. Pour l’instant, la proposition de quatre chaînes aux acheteurs potentiels est privilégiée, le choix étant plus large.