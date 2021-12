Quels abonnés Freebox ont accès au service Oqee et sur quels écrans : le résumé en un seul tableau

OQee, un tableau pour tout comprendre.

Univers Freebox vous l’annonçait la semaine dernière, les abonnés Freebox One, Crystal, Mini 4K et Révolution qui possèdent une Smart TV Samsung peuvent désormais tous accéder à l’application OQEE sur leur téléviseur. Comme c’était déjà le cas pour les Freebox Delta et Pop, cette nouveauté permet donc de regarder la TV by Free sans player supplémentaire.

Par ailleurs, les abonnés Freebox Delta et Pop ont accès à l’application OQee sur mobiles et tablettes, que ce soit sous Android ou iOS. Ces même abonnés peuvent également disposer d’OQee sur Apple TV. Toutefois, si vous avez un abonnement Freebox Révolution ou Mini 4K et disposez en multi TV d’un Player Pop ou une Apple TV, vous bénéficier également de ce service.

Si les choses ne sont pas claires et que vous souhaitez savoir si vous avez droit à OQee et sur quels écrans, le tableau ci-dessous vous permet maintenant de tout comprendre en un coup d’oeil :

Pour rappel, le service OQee disponible sur mobile, tablette, Smart TV Samsung et même depuis mardi sur Android TV en version bêta (uniquement pour les abonnés Freebox Delta et Pop), vous permet d’accéder à tous les services suivants :

Accès aux 550 chaines en direct dont 220 incluses (280 pour les Abonnés Révolution et Delta via TV by Canal)

Le contrôle du direct

Le start over

Le replay

Les enregistrements (100h incluses puis 0.02€/h/mois au-delà)

5 connexions simultanées possibles