Free Mobile : deux smartphones 5G à 9,99 euros par mois, lequel devriez-vous choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement des smartphones Oppo A94 5G et Samsung Galaxy A32 5G, deux modèles 5G à moins de 10 euros par mois. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A94 5G à 359 euros et Samsung Galaxy A32 5G à 329 euros. Notez d’ailleurs que ces smartphones s’affichent à 9,99 euros par mois, dans le cadre de l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

L’écran : Oppo



Les deux smartphones proposent des tailles d’affichage équivalentes. L’Oppo A94 5G apporte toutefois les belles couleurs de l’AMOLED et la précision de la définition Full HD+, dont ne profite pas le Samsung Galaxy A32 5G. Il apparait aussi plus moderne avec son poinçon pour la caméra avant, face à une encoche goutte d’eau.

Notre classement :

Oppo A94 5G (AMOLED, 6,43 pouces, Full HD+ et poinçon excentré) Samsung Galaxy A32 5G (IPS, 6,5 pouces, HD+, encoche goutte d’eau)

Performances : Oppo

Les deux smartphones profitent de la 5G grâce à une plate-forme MediaTek. L’Oppo en a cependant plus sous le pied, que ce soit niveau processeur pour les tâches gourmandes ou mémoire vive pour le multitâche.

Notre classement :

Oppo A94 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset MediaTek Dimensity 800U, mémoire vive 8 Go) Samsung Galaxy A32 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Dimensity 720, mémoire vive 4 Go)

La photo : ex æquo



Les deux smartphones proposent un capteur principal de 48 Mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 8 Mégapixels. Le reste n’est que capteur 2 ou 5 Mégapixels surtout là pour gonfler la fiche technique. L’Oppo A94 5G en offre un tout petit peu plus pour la partie selfies (16 Mégapixels au lieu de 13), mais pas de quoi creuser l’écart non plus.

Notre classement :

Oppo A94 5G (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A32 5G (48/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et charge : ex æquo

Si une batterie 5 000 mAh s’annonce confortable au quotidien, une charge 30 Watts aussi. Chacun a donc son atout.

Notre classement :

Oppo A94 5G (batterie 4 310 mAh, charge 30 Watts) Samsung Galaxy A32 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

VERDICT : Oppo



Si les deux smartphones profitent de la 5G et embarquent un capteur photo 48 Mégapixels, l’Oppo A94 5G propose un écran plus moderne et un surplus de performances toujours bienvenu. Il n’a pas la plus grosse batterie, mais profite d’une charge deux fois plus puissante pour rendre les temps de charge moins longs. Rappelons que vous pouvez retrouver le test complet réalisé par Univers Freebox.