Free Mobile : un bon smartphone pour les petits budgets devient encore plus abordable

Free Mobile baisse le prix d’un smartphone pour les petits budgets, le rendant encore plus abordable.

Disponible depuis début 2021 dans la boutique Free Mobile et ayant même fait l’objet d’un test par la rédaction, le smartphone TCL 20 SE profite d’une remise immédiate de 10 euros. Il s’affiche désormais à 139 euros au comptant, au lieu de 149 euros. Dans le cas de l’offre de location avec option d’achat Free Flex, il coûte 27 euros, puis 3,99 euros par mois.

S’il fait l’impasse sur les hautes performances ou la 5G, et ne brille pas spécialement en photo, le TCL 20 SE offre en revanche une diagonale de 6,8 pouces confortable pour la consultation des contenus et assure facilement une autonomie de 2 jours grâce à sa batterie 5 000 mAh. Lors de notre test, nous avions aussi souligné son interface logicielle bien lotie côté fonctionnalités et épargnée par les logiciels exotiques. Un choix finalement assez intéressant pour les budgets serrés.