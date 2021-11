Les jeux Netflix débarquent aujourd’hui sur iPhone et iPad

Une semaine après le lancement de son contenu gaming sur Android, Netflix débarque sur les écosystèmes mobile d’Apple.

Dégainez vos iPhone et iPad, les abonnés Netflix peuvent désormais découvrir les 5 jeux actuellement proposés par Netflix. La plateforme de SVOD avait en effet annoncé cette année son envie de se lancer dans l’univers du gaming et a commencé à rendre accessible ses jeux sur Android il y a tout juste une semaine, c’est dorénavant au tour des appareils tournant sous iOS et iPadOS d’en bénéficier.

Les cinq titres sont les suivants : Stranger Things : 1984, Stranger Things 3 : Le Jeu, Shooting Hoops, Teeter (Up), et Card Blast. Le gameplay de chaque jeu varie, passant d’un jeu d’arcade où le but est d’enchaîner les paniers de basket à un jeu d’aventure vous plongeant dans l’univers d’une des séries cultes de la plateforme. La sauvegarde est automatique et liée à votre compte Netflix et même à votre profil. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les jeux ne sont pas accessibles depuis l’application Netflix, il faudra effectuer une recherche sur l’App Store pour les télécharger séparément.

Tous ces opus sont jouables gratuitement et sans publicité, à condition de posséder un abonnement Netflix. Si vous êtes déjà connectés sur l’application du service de SVOD, le jeu pourra se lancer automatiquement, sinon il faudra bien sûr saisir vos identifiants Netflix ou vous abonner. A noter cependant, en vous abonnant via le jeu, la commission de 30% d’Apple est prélevée, il sera donc plus intéressant de vous abonner via un navigateur puis de saisir vos propres identifiants lors du lancement du jeu.

Pour rappel, la formule Essentiel de Netflix (un seul écran et définition SD) est incluse pour les abonnés Freebox Delta et chaque formule est disponible en option pour tous les abonnés Freebox.