Jeux Netflix : l’accès aux jeux devrait être plus compliqué sur iOS que sur Android

La semaine dernière, Netflix a officialisé la disponibilité de ses jeux mobiles sur Android avec une arrivée prochaine sur iOS. S’ils sont directement accessibles depuis l’application pour le premier système d’exploitation, il semblerait qu’il en sera tout autre pour celui de la firme de Cupertino.

Le 2 novembre 2021, le géant de la SVOD lançait son service de jeux mobiles. Pas moins de cinq étaient disponibles comme Stranger Things : 1984, Stranger Things 3 : Le Jeu, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up. Dans un premier temps uniquement disponible sur les appareils Android, Netflix avait annoncé l’arrivée prochaine sur iOS.

Mais selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg les utilisateurs d’iOS ne seront pas aussi bien lotis que les utilisateurs d’Android. En effet, les règles imposées par l’App Store empêcherait le numéro 1 du streaming de faire comme avec la firme de Mountain View. Chez Apple, les applications ont interdiction de devenir des vitrines pour des applications tierces. Une position que tiendrait Netflix sur l’App Store s’il mettait en place ce système. Les utilisateurs d’appareils Apple ne pourront donc surement pas obtenir ces jeux mobiles en passant par l’application Netflix.

Cependant, obliger les utilisateurs à effectuer des étapes supplémentaires pour accéder à ses jeux ne profiterait pas à Netflix. Comme le précise Gurman, les utilisateurs “ont tendance à préférer les services tout-en-un”.

En résumé voici comment cela fonctionnera : “Netflix publiera individuellement tous ses jeux sur l’App Store d’Apple et permettra aux utilisateurs de lancer les jeux via l’application Netflix. Ils ne seront pas tous téléchargeables et jouables dans l’application elle-même”. Une solution certes mais celle ci ne devrait pas mettre le service gaming de Netflix dans la meilleure position pour rencontrer le succès.

Source : Bloomberg