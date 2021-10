Insolite : le premier iPhone avec port USB-C est là, mais pas officiel

Apple ne semble pas encore décidé à le proposer, au moins pour l’instant. Un passionné a décidé d’installer lui-même un port USB-C sur son iPhone.

À l’heure où l’Europe entend pousser l’USB-C sur les smartphones pour en faire le standard, dans l’optique de simplifier la vie des utilisateurs et de réduire les déchets électroniques, Apple se retrouve sous les projecteurs. La firme à la pomme persiste et propose toujours sa connectique propriétaire Lightning sur les iPhone.

Et voilà qu’une voix clame : “Ça y est”. Ken Pillonel, étudiant en robotique à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse, a en effet retroussé ses manches pour construire “le premier iPhone au monde avec un port USB Type-C”. Et de souligner : “il prend en charge la charge et les transferts de données”. Sur son iPhone, le port Lightning a laissé la place à un port USB-C.

“La première partie consistait à faire fonctionner l’électronique. Ensuite, l’étape suivante consistait à rétroconcevoir le connecteur Apple C94 et à créer mon propre PCB avec un port USB-C femelle. Ensuite, les schémas du projet ont été définis et testés et le final consistait à le faire tenir à l’intérieur de l’iPhone”, raconte l’étudiant.

Ce dernier promet une vidéo plus longue afin d’apporter plus de détails sur cette modification, laquelle devrait toutefois rester hors de portée des néophytes et surtout faire sauter la garantie.



Source : Presse Citron