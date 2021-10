Red by SFR offre un smartphone 5G avec son nouveau deal

Avec son dernier Red Deal, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge offre un smartphone neuf et compatible 5G. Le forfait associé reste en revanche limité à la 4G.

Jusqu’au 18 octobre 2021, Red by SFR propose un nouveau Red Deal avec un smartphone offert en contrepartie d’un engagement de 24 mois. Le forfait 100 Go associé coûte 15 euros par mois et le smartphone est un modèle Oppo A94 5G 128 Go noir à l’état neuf d’une valeur indicative de 319 euros. Univers Freebox vous avait d’ailleurs proposé un test complet de ce smartphone 5G.

Pour revenir au forfait, il propose plus précisément les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM. Il comprend aussi 100 Go depuis la France métropolitaine (en 3G ou 4G) et 13 Go en roaming depuis le reste de l’UE et les DOM.